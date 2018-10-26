An die Universität nach PekingJetzt kostenlos streamen
House Hunters
Folge vom 26.10.2018: An die Universität nach Peking
21 Min.Folge vom 26.10.2018
Brad Cashio aus New Orleans ist ein erfolgreicher, vielfach ausgezeichneter Anwalt. Obwohl er seine Stadt und seine Arbeit schätzt, macht er nun einen radikalen Wechsel. Während einer Chinareise hat sich Brad in Peking verliebt, will sich nun dort niederlassen und an einer Universität Rechtswesen unterrichten. Doch etwas Wichtiges fehlt noch: Brad muss eine bezahlbare Unterkunft nicht zu weit von seiner Arbeitsstelle entfernt finden. Keine leichte Aufgabe in der 22 Millionen-Stadt, in der viele stundenlange Pendelstrecke auf sich nehmen müssen.
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Genre:Reality, Reise, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.