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House Hunters

Neustart in Costa Rica

HGTVFolge vom 29.10.2018
Neustart in Costa Rica

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House Hunters

Folge vom 29.10.2018: Neustart in Costa Rica

21 Min.Folge vom 29.10.2018

Jeannette aus Reno, Nevada, war 18 Jahre lang verheiratet, hat zwei Söhne großgezogen und hatte einen anstrengenden Job als Personalberaterin. Doch jetzt, nachdem die Jungs aus dem Haus sind und die Ehe geschieden ist, möchte Jeannette ein neues Leben beginnen und mehr an sich selber denken. Ihr Ziel ist Montezuma in Costa Rica. Das 500 Einwohner-Dorf ist für seine Yogakurse bekannt und ein beliebtes Reiseziel für Ökotouristen. Hier möchte Jeannette ihr Glück und ihr Traumhaus am Meer finden - was bei ihrem begrenzten Budget nicht ganz leicht ist.

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