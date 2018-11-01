House Hunters
Folge vom 01.11.2018: Von Rumänien nach Irland
20 Min.Folge vom 01.11.2018
Paul und Maria aus Rumänien arbeiten beide als Ärzte. Doch das Medizinergehalt in der südosteuropäischen Republik ist gering, und so will das Paar seine Heimat verlassen, um einen besseren Lebensstandard im Ausland zu finden. Ihr Ziel ist Limerick in Irland, wo Paul ein Jobangebot bekommen hat. Marie hat noch keine neue Stelle in Aussicht und wird zunächst mit Töchterchen Emma zuhause bleiben. Doch dieses Zuhause muss die rumänische Familie erst noch finden, und die Mietpreise für Häuser in Limerick sind derzeit ziemlich hoch.
