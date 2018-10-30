House Hunters
Folge vom 30.10.2018: Unterrichten in Mexiko
21 Min.Folge vom 30.10.2018
Jen und Mike sind von New Jersey in die Dominikanische Republik gezogen, wo Mike als Lehrer arbeitete. Sechs Jahre verbringt das Paar in dem Karibikstaat, bekommt dort zwei Kinder und erlebt eine spannende Zeit. Doch jetzt wollen sie wieder umziehen: Ein Jobangebot in Guadalajara, Mexiko, bringt die Familie zurück in die Großstadt. In der 1,5 Millionen-Metropole suchen Jen und Mike ein Domizil mit drei Schlaf- und zwei Badezimmern, das nahe an Mikes neuer Schule liegt. Da sie kein Auto haben, soll möglichst viel fußläufig zu erreichen sein.
