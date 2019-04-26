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House Hunters

Neuanfang in Utrecht

HGTVFolge vom 26.04.2019
Neuanfang in Utrecht

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House Hunters

Folge vom 26.04.2019: Neuanfang in Utrecht

20 Min.Folge vom 26.04.2019

Anthropologin Lisa, Gatte Lorne und Tochter Nelle verlassen ihre Heimat Ottawa in Kanada, um ins niederländische Utrecht zu ziehen. Lisa will schon lange in Europa leben und hat hier ein interessantes Jobangebot bekommen. Lorne dagegen wird vorerst seinen Beruf aufgeben, ein Buch schreiben und Hausmann sein. Deshalb wünscht er sich ein ruhiges Domizil etwas außerhalb der Stadt, während Lisa gerne im Zentrum in einem typischen Utrecht-Haus wohnen würde. Die Immobilie sollte drei Schlaf- und zwei Badezimmer haben, bezugsfertig und in der Nähe von Nelles Schule sein, aber nicht über 550.000 US-Dollar kosten. Eine sportliche Aufgabe für ihren Makler.

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