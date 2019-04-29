House Hunters
Folge vom 29.04.2019: Badewanne in Wien
20 Min.Folge vom 29.04.2019
Irina und Randall ziehen von Riga in Lettland nach Wien, weil Irina hier ein gutes Angebot in der Medizinproduktbranche bekommen hat. Die Lettin und der New Yorker sind seit zwei Jahren verheiratet und freuen sich auf die österreichische Hauptstadt mit ihrem Mix aus verschiedenen Kulturen. Doch Randall hat in Wien noch kein Jobangebot und spricht kein Wort Deutsch, so dass sie auf ein Gehalt angewiesen sind. Zusammen mit Makler Ghino suchen die beiden eine 3-Zimmer-Wohnung mit zwei Bädern für höchstens 2000 Dollar. Doch über den Standort herrscht keine Einigkeit: Irina möchte es ruhig und weit weg vom Trubel, während Randall mitten im Zentrum wohnen will.
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Genre:Reality, Reise, Haus und Garten
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 19-37, Season 89-92, Season 138-140, Season 182-183: Warner Bros. Discovery, Inc.