House Hunters
Folge vom 30.04.2019: Drei Zimmer, Küche, England
20 Min.Folge vom 30.04.2019
Colleen und Lucas sind frisch verheiratet und wollen mit Hund Finley von Ontario in Kanada nach England ziehen. Bisher hat das junge Paar bei Colleens Eltern gewohnt, doch in Hertfordshire hat der angehende Grundschullehrer seinen ersten Job in Aussicht. Die Stadt liegt zwischen grünen Hügeln, ist aber nicht weit von London entfernt. Außerdem gibt es eine lebendige Altstadt mit Pubs und Cafés. Mit Hilfe von Makler Richard hofft das Paar, eine 3-Zimmer-Wohnung mit Bad zu finden, die nicht über 1.300 Dollar Miete kostet. Sie sollte zentral und modern möbliert sein, eine schöne Küche und einen Garten haben. - Eine lange Wunschliste für ihr kleines Budget.
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Genre:Reality, Reise, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 19-32, Season 89-92, Season 138-140, Season 182-183: Warner Bros. Discovery, Inc.