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House Hunters

Drei Zimmer, Küche, England

TLCFolge vom 30.04.2019
Drei Zimmer, Küche, England

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House Hunters

Folge vom 30.04.2019: Drei Zimmer, Küche, England

20 Min.Folge vom 30.04.2019

Colleen und Lucas sind frisch verheiratet und wollen mit Hund Finley von Ontario in Kanada nach England ziehen. Bisher hat das junge Paar bei Colleens Eltern gewohnt, doch in Hertfordshire hat der angehende Grundschullehrer seinen ersten Job in Aussicht. Die Stadt liegt zwischen grünen Hügeln, ist aber nicht weit von London entfernt. Außerdem gibt es eine lebendige Altstadt mit Pubs und Cafés. Mit Hilfe von Makler Richard hofft das Paar, eine 3-Zimmer-Wohnung mit Bad zu finden, die nicht über 1.300 Dollar Miete kostet. Sie sollte zentral und modern möbliert sein, eine schöne Küche und einen Garten haben. - Eine lange Wunschliste für ihr kleines Budget.

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