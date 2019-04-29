House Hunters
Folge vom 29.04.2019: Aktiv in Auckland
21 Min.Folge vom 29.04.2019
Als Chris ein Jobangebot in Auckland bekommt, überlegt seine Familie nicht lange, packt die Koffer und verlässt ihre Heimat Michigan, um nach Neuseeland auszuwandern. Das Ehepaar mit drei kleinen Kindern hatte ein perfektes Leben, gute Jobs, einen ...
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Genre:Reality, Reise, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 19-37, Season 89-92, Season 138-140, Season 182-183: Warner Bros. Discovery, Inc.