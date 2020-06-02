House Hunters
Folge vom 02.06.2020: Drei für Tasmanien
19 Min.Folge vom 02.06.2020
Jetzt, da Neil und Claire ein Baby haben, sehnen sie sich nach einem einfacheren Lebensstil. Als Neil ein Jobangebot erhält, ziehen sie quer durch Australien in die abgelegene nordwestliche Ecke von Tasmanien. Claire ist besorgt über den Mangel an sozialen Kontakten und drängt darauf, in der Nähe der Stadt zu leben - Neil hat sein Herz an eine ländlichere Umgebung mit toller Aussicht verloren.
