House Hunters

HGTVFolge vom 20.05.2020
House Hunters

Folge vom 20.05.2020: Japan zum Pendeln

20 Min.Folge vom 20.05.2020

20 Jahre lang pendelte Trey beruflich zwischen den USA und Japan. Ein neuer Job führt ihn und seine Familie zurück nach Asien - diesmal jedoch mit neuen Herausforderungen. Treys neuer Arbeitsplatz liegt abgeschieden ohne internationaler Schule für seine Töchter, darum zieht seine Frau mit den Kindern in die 75 Meilen entfernte Stadt Nagoya. Der Umzug läuft anders als gedacht.

