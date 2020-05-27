Ein langer Weg in MarrakeschJetzt kostenlos streamen
House Hunters
Folge vom 27.05.2020: Ein langer Weg in Marrakesch
20 Min.Folge vom 27.05.2020
Alice leitete eine erfolgreiche Unternehmensberatung in England, doch sie will mehr vom Leben. Sie lässt alles hinter sich und startet einen Neustart in Marrakesch, um für den härtesten Marathon der Welt in der Sahara zu trainieren, bei dem sie ihr Gepäck sechs Tage lang selbst tragen muss. Doch zuerst sucht sie eine geeignete WG.
Genre:Reality, Reise, Haus und Garten
