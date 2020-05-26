Zum Inhalt springenBarrierefrei
House Hunters

Traumhaus in Belize

HGTV
Folge vom 26.05.2020
Traumhaus in Belize

House Hunters

Folge vom 26.05.2020: Traumhaus in Belize

Folge vom 26.05.2020

Seit 20 Jahren träumt Jessea von einem neuen Abenteuer. Endlich hat sie genug gespart. Sie verlässt Santa Barbara und sucht ein neues Zuhause auf der Halbinsel Placencia im Süden von Belize. Ihr Sohn und sein Freund begleiten sie auf der Suche nach einem Traumhaus am Strand mit einem Bootssteg und viel Platz für ihre Kunst.

