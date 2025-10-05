Hundertdreizehn (1/6): TheoJetzt kostenlos streamen
Hundertdreizehn
Folge 1: Hundertdreizehn (1/6): Theo
Die neue Serie erzählt, wie ein katastrophaler Unfall das Leben von sechs Menschen für immer verändert – ein intensiver Blick in die menschliche Psyche und die tiefgreifenden Folgen eines einzigen Moments. Inhalt: Ein Reisebus gerät auf die Gegenfahrbahn einer innerstädtischen, mehrspurigen Hochstraße und gräbt dort eine Schneise der Verwüstung durch den Gegenverkehr. Bei dem katastrophalen Unglück kommen etliche Menschen ums Leben, darunter Theo, der Fahrer des Busses. Bei seiner Identifizierung enthüllt sich ein Geheimnis, eine Lebenslüge, die möglicherweise den Unfall mitverursacht hat. Die Ermittler Anne und Jan Auschra stehen vor einem fast unentwirrbaren Rätsel. Besetzung: Robert Stadlober (Jan Auschra) Lia von Blarer (Anne Goldmundt) Patricia Aulitzky (Caro) Anna Schudt (Riccarda) Eva Marlen Hirschburger (Ela) Allegra Tinnefeld (Salma) Felix Kramer (Theo) David Hugo Schmitz (Hänno Gudjons) u.a. Regie: Rick Ostermann Drehbuch: Arndt Stüwe Bildquelle: ORF/ARD/WDR/Satel/Windlight Pictures/Frank Dicks
