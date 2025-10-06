Hundertdreizehn (3/6): JesperJetzt kostenlos streamen
Hundertdreizehn
Folge 3: Hundertdreizehn (3/6): Jesper
Als der Feuerwehrmann Jesper versucht, zwei Kinder aus einem brennenden Bus zu retten, stößt er an seine psychischen Grenzen: Plötzlich brechen längst verdrängte Erinnerungen an ein traumatisches Kindheitserlebnis hervor. Die Lage spitzt sich weiter zu, als er gemeinsam mit seiner Freundin ein Familienfest besucht – und dort direkt mit seiner Vergangenheit konfrontiert wird. Besetzung: Max von der Groeben (Jesper Lohbrink) Antonia Bill (Ylvie Søgaard) Harald Windisch (Peter Lohbrink) Robert Stadlober (Jan Auschra) Lia von Blarer (Anne Goldmundt) Patricia Aulitzky (Caro) Anna Schudt (Riccarda) Eva Marlen Hirschburger (Ela) Allegra Tinnefeld (Salma) David Hugo Schmitz (Hänno Gudjons) u.a. Regie: Rick Ostermann Drehbuch: Arndt Stüwe Bildquelle: ORF/ARD Degeto/Satel Film/Frank Dicks
