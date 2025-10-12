Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hundertdreizehn (5/6): Sofia

Staffel 1Folge 5vom 12.10.2025
Hundertdreizehn (5/6): Sofia

45 Min.Folge vom 12.10.2025Ab 12

Sofia überlebt den Unfall - sie erwacht im Spital und kann sich an nichts mehr erinnern. Offenbar ist sie von ihrer eigenen Hochzeit geflohen, sie ist im Brautkleid in den Bus nach Graz gestiegen. Ihre Frau Emmi versucht, ihr wieder die Erinnerung an das gemeinsame Leben zurückzugeben, doch vielleicht verschweigt sie ihr auch etwas. Besetzung: Antonia Moretti (Sofia Brüntjen) Sarah Mahita (Emmi Rolander) Julian Waldner (Lennard) Robert Stadlober (Jan Auschra) Lia von Blarer (Anne Goldmundt) Patricia Aulitzky (Caro) Anna Schudt (Riccarda) Eva Marlen Hirschburger (Ela) Allegra Tinnefeld (Salma) David Hugo Schmitz (Hänno Gudjons) u.a. Regie: Rick Ostermann Drehbuch: Arndt Stüwe Bildquelle: ORF/ARD Degeto/Satel Film/Frank Dicks

