Hundertdreizehn

Hundertdreizehn (6/6): Nuriel

ORF1Staffel 1Folge 6vom 12.10.2025
Hundertdreizehn (6/6): Nuriel

Hundertdreizehn

Folge 6: Hundertdreizehn (6/6): Nuriel

46 Min.Folge vom 12.10.2025Ab 12

Jonas und Simon, seit ihrer Kindheit beste Freunde, lassen sich von Nuriel zu einem Gefallen überreden. Es scheint keine große Sache zu sein, doch dann überstürzen sich die Ereignisse im Bus - und endlich finden die beiden Ermittler Goldmundt und Auschra den letzten Puzzlestein, der die Wahrheit ans Licht bringt. Besetzung: Benedikt Kalcher (Jonas) Simon Löcker (Simon) Maeve Metelka (Nuriel) Robert Stadlober (Jan Auschra) Lia von Blarer (Anne Goldmundt) Patricia Aulitzky (Caro) Anna Schudt (Riccarda) Eva Marlen Hirschburger (Ela) Allegra Tinnefeld (Salma) David Hugo Schmitz (Hänno Gudjons) u.a. Regie: Rick Ostermann Drehbuch: Arndt Stüwe Bildquelle: ORF/ARD Degeto/Satel Film/Petro Domenigg

