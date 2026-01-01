Hunyadi - Aufstieg zur Macht
1 StaffelAb 16
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Hunyadi - Aufstieg zur Macht
Europa im 15. Jahrhundert. János Hunyadi muss als Kind mit ansehen, wie seine Familie bei einem Überfall osmanischer Krieger auf die ungarische Burg Hunyad ums Leben kommt. Jahre später steht er als junger Mann im Dienst des serbischen Herrschers George Brankovic. Dort verliebt er sich in dessen Tochter Mara und lernt die kämpferische Erzsébet Szilágyi kennen. Um Serbien vor osmanischen Truppen zu schützen, will Brankovic seine Tochter Mara dem Sultan Murad zur Frau geben.
Genre:Action, Drama
Altersfreigabe:
16GEWALT
Copyrights:© Season 1: ORF 1
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