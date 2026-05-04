iCarly
Folge 2: Ein liebes Lied
In Windeseile hat sich in der Schule herumgesprochen, dass sich Mädchenschwarm Jake Krandle von seiner Freundin Stephanie getrennt hat. Die übrigen Mädchen wittern natürlich ihre Chance, sich mit Jake zu verabreden - und auch Carly versucht ihr Glück. Weil Jake ein großer Fan der iCarly-Webshow ist, lädt sie ihn kurzerhand ein, sie im Studio zu besuchen. Es stellt sich heraus, dass Jake Gitarre spielt und auch noch singt. Da Sam und Carly schon immer mal Livemusik in der Show haben wollten, wird Jake sofort engagiert. Allerdings singt der Schönling absolut fürchterlich. Carly traut sich nicht, ihrem Schwarm das zu sagen und ihn aus der Sendung zu werfen. Sie bittet Freddie, Jakes Gesang so abzumischen, dass es sich gut anhört. Nur sehr widerwillig geht Freddie darauf ein. Doch dafür gibt's sogar eine Belohnung.
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