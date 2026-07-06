iCarly
Folge 5: Das Großvaterdebakel
Carly und Spencer bekommen überraschend Besuch von ihrem Großvater. Die freudige Überraschung der beiden weicht schnell der Ernüchterung: Denn der alte Herr findet, dass Spencer nicht verantwortungsbewusst genug ist, um sich weiter um Carly zu kümmern. Nach einigem Nachdenken beschließt der Opa Shay, Carly zu sich ins ferne Yakima zu holen. Alle Überredungskünste bringen nichts, und der Tag der Abreise rückt immer näher. Im letzten Moment überrascht Spencer seinen Großvater mit einer ellenlangen Liste. Darauf steht, was es im Umgang mit Carly alles zu beachten gilt. Die Liste bringt Opa ins Grübeln, denn augenscheinlich ist Spencer doch ein sehr verantwortungsvoller junger Mann.
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