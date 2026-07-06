iCarly
Folge 4: Nevel Supernerd
23 Min.Folge vom 06.07.2026Ab 6
Carly und ihre Freunde wollen eine positive Bewertung von "Nevelocity-dot-com" bekommen. Tatsächlich wird Carly zum Interview vom Betreiber der Seite eingeladen. Es stellt sich heraus, dass dieser ein elfjähriger Besserwisser ist, der Carly liebt.
Weitere Folgen in Staffel 1
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iCarly
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 3, Season 3-5: Nickelodeon & © Season 1, Season 3, Season 3-5: Nickelodeon Germany