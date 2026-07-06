iCarly
Folge 3: Eine leuchtende Idee
Carly hat die Idee, einen Wettstreit zu veranstalten und die Zuschauer online über den Sieger abstimmen zu lassen. Es geht darum, welches Team die beste Idee hat, wie man mehr Zuschauer für iCarly gewinnen kann. Sie und Sam malen ein großes Plakat und stellen sich damit vor das Fenster bei der Sendung 'Seattle Beat'. Doch es regnet, und das Plakat wird total unleserlich. Spencer und Freddie bauen eine Riesenleuchtreklame, die sie an einer Highwayzufahrt aufhängen. Doch das führt zu einer assenkarambolage. Und beim Versuch, das Leuchtschild auszuschalten, erscheinen die Worte 'Pinkelt auf Carl'. Obwohl beide Pläne ins Wasser gefallen sind, steigt die Zuschauerzahl rapide. Kein Gewinner, kein Verlierer, und niemand muss zur Strafe Lewberts Warze berühren.
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