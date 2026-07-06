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iCarly

Eine leuchtende Idee

NickelodeonStaffel 1Folge 3vom 06.07.2026
Eine leuchtende Idee

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iCarly

Folge 3: Eine leuchtende Idee

22 Min.Folge vom 06.07.2026Ab 6

Carly hat die Idee, einen Wettstreit zu veranstalten und die Zuschauer online über den Sieger abstimmen zu lassen. Es geht darum, welches Team die beste Idee hat, wie man mehr Zuschauer für iCarly gewinnen kann. Sie und Sam malen ein großes Plakat und stellen sich damit vor das Fenster bei der Sendung 'Seattle Beat'. Doch es regnet, und das Plakat wird total unleserlich. Spencer und Freddie bauen eine Riesenleuchtreklame, die sie an einer Highwayzufahrt aufhängen. Doch das führt zu einer assenkarambolage. Und beim Versuch, das Leuchtschild auszuschalten, erscheinen die Worte 'Pinkelt auf Carl'. Obwohl beide Pläne ins Wasser gefallen sind, steigt die Zuschauerzahl rapide. Kein Gewinner, kein Verlierer, und niemand muss zur Strafe Lewberts Warze berühren.

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