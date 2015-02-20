Ice Lake Rebels
Folge vom 20.02.2015: Bären auf dem See
45 Min.Folge vom 20.02.2015Ab 6
Der nördliche Teil des Great Slave Lake ist Bären-Territorium, aber auch das Revier von Ragnar Wesstrom und seinem Koch Ron. Die beiden Aussteiger haben weit abseits der anderen Hausbootbewohner eine Fischer-Lounge für Touristen eröffnet und in weiser Voraussicht reichlich Vorräte für den Winter angelegt. Doch die köstlichen Leckerbissen, die bei eisigen Minustemperaturen üblicherweise draußen gelagert werden, locken hungrige Raubtiere an. Schwarzbären riechen die potenzielle Nahrung kilometerweit.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.