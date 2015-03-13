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Ice Lake Rebels

Auf dünnem Eis

DMAXFolge vom 13.03.2015
Auf dünnem Eis

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Ice Lake Rebels

Folge vom 13.03.2015: Auf dünnem Eis

44 Min.Folge vom 13.03.2015Ab 12

Im Winter ist die Eisschicht auf dem Great Slave Lake im Norden Kanadas fast zwei Meter dick und würde sogar einen 70 Tonnen schweren Panzer tragen. Doch mit dem einsetzenden Tauwetter beginnt für die Hausbootbewohner die gefährlichste Zeit des Jahres. Dann wird jede Fahrt mit dem Schneemobil zum unkalkulierbaren Risiko. In diesem Jahr ist das Wetter auf dem See zudem unberechenbar. Deshalb beruft Gary Vaillancourt eine Versammlung ein. Dort diskutieren die Wildnisbewohner über geeignete Sicherheitsmaßnahmen.

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