Ice Lake Rebels
Folge vom 06.03.2015: Winterspiele
44 Min.Folge vom 06.03.2015Ab 6
Die letzten sechs Monate haben die Aussteiger auf dem Great Slave Lake wegen der eisigen Minustemperaturen fast ausschließlich in ihren beheizten Hausbooten verbracht. Mittlerweile fällt so manchem dort die Decke auf den Kopf. Deshalb sind alle froh, als es nach der Kälteperiode wieder an die frische Luft geht. Dann veranstalten die Wildnisbewohner zur Feier des Tages nordische Winterspiele. Axtwerfen, Schlittenrennen und Teekochen: Bei der letzten Disziplin müssen die Zweierteams ein Loch ins Eis bohren, Wasser schöpfen, Holz aufschichten und selbiges mit einem Feuerstein anzünden.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.