Staffel 1Folge 14
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 14: Geschwisterliebe
45 Min.Ab 12
Der kleinkriminelle Paul Schiller wird seit dem Tod seiner Mutter ständig von seinem Onkel Herbert schikaniert. Jetzt soll ihm auch noch der Kontakt zu seiner kleinen Schwester Ellen verboten werden. Mit allen Mitteln versucht der 18-Jährige, seine Schwester aus den Fängen des verhassten Onkels zu befreien. Doch der Kampf endet in einer Katastrophe. Herbert wird tot aufgefunden und Paul ist der Hauptverdächtige. War der Junge bereit, für seine Schwester über Leichen zu gehen?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH