Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Traue Niemandem

Traue NiemandemJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 16: Traue Niemandem

45 Min.Ab 12

Raus aus dem Paradies, rein in den Albtraum: Als Anna Grub aus dem Urlaub nach Hause kommt, ist ihr Haus komplett leergeräumt. Ihr Ehemann Thomas ist tot. Die Polizei findet falsche Pässe bei dem Toten - ist Anna Grub etwa einem Schwerverbrecher auf den Leim gegangen? Oder ist sie selbst in die Sache verstrickt? Um seine Mandantin zu entlasten, muss Rechtsanwalt Alexander Stephens schnell handeln - doch das erweist sich als gefährlich ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 3 Staffeln und Folgen