Staffel 1Folge 147vom 13.10.2024
Folge 147: Ich sehe was, was du nicht siehst
45 Min.Folge vom 13.10.2024Ab 12
Nach einer nervenzerreißenden Scheidung sucht Julia Behrends nur eines - die große Liebe. Eine Wahrsagerin verheißt ihr endlich das langersehnte Glück. Tatsächlich: keine zehn Minuten später trifft die 32-Jährige auf Marc Schober. Doch der Traummann entpuppt sich als wahrer Albtraum, der einfach mit Julias gesamten Ersparnissen verschwindet. Rechtsanwalt Alexander Stephens muss jetzt sein ganzes Können unter Beweis stellen.
