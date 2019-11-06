Staffel 2Folge 121vom 06.11.2019
Folge 121: Tödliche Schwestern
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Für Laura Küstner zerbricht das Familienglück, als sie ihre Schwester im Bett mit ihrem Ehemann erwischt. Außer sich vor Wut setzt sie Simone vor die Tür. Nichtsahnend kommt Laura am nächsten Morgen ins Badezimmer und erschrickt - alles voller Blut, Simones Blut! Als Simone dann auch noch spurlos verschwunden ist, glauben alle, dass Laura sie aus Eifersucht umgebracht hat. Auf der Suche nach der Wahrheit begibt sich Alexander Stephens in Simones geheimnisvolle Vergangenheit. Rechte: Sat.1
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1