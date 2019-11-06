Zum Inhalt springenBarrierefrei
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Die Bio-Bäuerin Ines Bick möchte ihren Ehemann Michael endlich von Richter Alexander Hold für toterklären lassen. Der ist nämlich seit zehn Jahren spurlos verschwunden. In der Zwischenzeit hat Ines sich neu verliebt. Das Paar steckt mitten in den Hochzeitsvorbereitungen. Doch plötzlich taucht Ines' Noch-Ehemann unversehrt auf und möchte sich sein altes Leben mit allen Mitteln zurückholen ... Rechte: Sat.1

