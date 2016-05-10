Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge vom 10.05.2016

Die 33-jährige Johanna Krause fällt aus allen Wolken, als ihr harmloses Kaffeekränzchen vom SEK gestürmt wird. Sie soll die Drahtzieherin einer international agierenden Fälscherbande sein. Die Beweislage ist erdrückend. Ihre DNA wurde gleich an mehreren Tatorten gefunden. Rechtsanwalt Stephan Lucas kämpft für ihre Unschuld und findet dabei heraus, dass sogar eine DNA-Probe lügen kann. Bildrechte: SAT.1.

