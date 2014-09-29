Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 217: Rache aus dem Grab

44 Min.Folge vom 29.09.2014Ab 12

Walter Koll und seine Frau Beate erhalten ein Paket mit grauenhaftem Inhalt: Ein abgetrennter Finger! Verstört sucht Walter Koll Hilfe bei der Polizei - und gerät dabei selbst unter Mordverdacht. Rechtsanwältin Benita Brückner muss herausfinden, ob der verzweifelte Familienvater zum Mörder wurde, um eine alte Schuld zu vertuschen. Bildrechte: SAT.1.

