Staffel 3Folge 217vom 29.09.2014
Folge 217: Rache aus dem Grab
44 Min.Folge vom 29.09.2014Ab 12
Walter Koll und seine Frau Beate erhalten ein Paket mit grauenhaftem Inhalt: Ein abgetrennter Finger! Verstört sucht Walter Koll Hilfe bei der Polizei - und gerät dabei selbst unter Mordverdacht. Rechtsanwältin Benita Brückner muss herausfinden, ob der verzweifelte Familienvater zum Mörder wurde, um eine alte Schuld zu vertuschen. Bildrechte: SAT.1.
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH