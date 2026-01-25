Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tödliche Schwestern

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 152: Tödliche Schwestern

44 Min.Folge vom 25.01.2026Ab 12

Für Laura Küstner zerbricht das Familienglück, als sie ihre Schwester im Bett mit ihrem Ehemann erwischt. Außer sich vor Wut setzt sie Simone vor die Tür. Nichtsahnend kommt Laura am nächsten Morgen ins Badezimmer und erschrickt - alles voller Blut, Simones Blut! Als Simone dann auch noch spurlos verschwunden ist, glauben alle, dass Laura sie aus Eifersucht umgebracht hat. Auf der Suche nach der Wahrheit begibt sich Alexander Stephens in Simones geheimnisvolle Vergangenheit.

