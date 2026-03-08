Staffel 4Folge 169vom 08.03.2026
Folge 169: Die Wölfin
46 Min.Folge vom 08.03.2026Ab 12
Die 33-jährige Johanna Krause fällt aus allen Wolken, als ihr harmloses Kaffeekränzchen vom SEK gestürmt wird. Sie soll die Drahtzieherin einer international agierenden Fälscherbande sein. Die Beweislage ist erdrückend. Ihre DNA wurde gleich an mehreren Tatorten gefunden. Rechtsanwalt Stephan Lucas kämpft für ihre Unschuld und findet dabei heraus, dass sogar eine DNA-Probe lügen kann.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1