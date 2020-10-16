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Verführt - Entführt

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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 170: Verführt - Entführt

46 Min.Folge vom 16.10.2020Ab 12

Martin Voss verliert seinen Job, muss in ein halbfertiges Haus ziehen und jetzt wird ihm auch noch vorgeworfen, dass er die Frau seines Chefs entführt hat. Als das Entführungsopfer gefesselt und geknebelt in Martins Rohbau gefunden wir, engagiert seine Frau Anika den Anwalt Stephan Lucas. Das Ehepaar braucht dringend Hilfe, denn Anika hütet noch ein Geheimnis, das ihr Leben komplett verändern wird.

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