Brennende Leidenschaft

Brennende Leidenschaft

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 25: Brennende Leidenschaft

44 Min.Folge vom 19.01.2025Ab 12

Alexander Hold wird während seines Urlaubs auf dem Land Zeuge eines Scheunenbrandes. Bevor das Feuer auf den gesamten Bio-Bauernhof der Familie Dörper übergreift, kann der Brand rechtzeitig gelöscht werden. Für den tatkräftigen Landwirt Gunther und seine Tochter Marlies ist die Sache schnell klar: Brandstiftung! Um den wahren Täter zu finden, muss sich Richter Hold plötzlich mit verfeindeten Bauern und dörflichen Intrigen auseinandersetzen.

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1 GOLD

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

