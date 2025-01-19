Staffel 4Folge 25vom 19.01.2025
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 25: Brennende Leidenschaft
44 Min.Folge vom 19.01.2025Ab 12
Alexander Hold wird während seines Urlaubs auf dem Land Zeuge eines Scheunenbrandes. Bevor das Feuer auf den gesamten Bio-Bauernhof der Familie Dörper übergreift, kann der Brand rechtzeitig gelöscht werden. Für den tatkräftigen Landwirt Gunther und seine Tochter Marlies ist die Sache schnell klar: Brandstiftung! Um den wahren Täter zu finden, muss sich Richter Hold plötzlich mit verfeindeten Bauern und dörflichen Intrigen auseinandersetzen.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH