Staffel 4Folge 17vom 08.12.2024
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 17: Kochen für Fortgeschrittene
44 Min.Folge vom 08.12.2024Ab 12
Das Leben von Musterschüler Tim Bertzelt gerät aus den Fugen, als bei ihm die gefährliche Modedroge Crystal Meth gefunden wird. Er bestreitet vehement, etwas damit zu tun zu haben. Als auch noch die Drogenküche für das Meth in einem abgelegenen Wald von der Polizei hochgenommen werden kann, wird es immer enger für Tim. Die Fingerabdrücke des 17-Jährigen sind überall. Rechtsanwältin Isabella Schulien glaubt an die Unschuld des Teenagers.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH