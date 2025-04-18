Staffel 4Folge 54vom 18.04.2025
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 54: Toter an Bord
44 Min.Folge vom 18.04.2025Ab 12
Ein Auto im Straßengraben und im Kofferraum eine Leiche. Der Wagen gehört Elke Dietz und der Tote ist ihr Chef. Hat die 40-Jährige nach der Abmahnung ihres Arbeitsgebers rot gesehen, oder wollte ihr Mann auf brutale Art den Dauerclinch mit dem Kantinenchef beenden? Alexander Stephens stößt an seine Grenzen, denn auch Elkes Sohn gerät plötzlich ins Visier der Polizei.
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH