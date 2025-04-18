Staffel 4Folge 59vom 18.04.2025
Der KnastvogelJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 59: Der Knastvogel
44 Min.Folge vom 18.04.2025Ab 12
Adrian Wegner wird nach drei Jahren endlich aus dem Gefängnis entlassen. Jetzt will er nichts anderes als seine Frau und sein Kind in die Arme zu schließen. Doch die Freude über das neu gewonne Leben währt nicht lange. Noch am gleichen Abend steht die Polizei plötzlich vor der Tür. Adrian soll nur Stunden nach seiner Entlassung eine Tankstelle überfallen haben! Hat der Familienvater wirklich alles erneut aufs Spiel gesetzt? Sein Anwalt Stephan Lucas nimmt sich dem Fall an.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH