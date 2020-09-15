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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 60vom 15.09.2020
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Hilferufe aus dem Kofferraum

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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 60: Hilferufe aus dem Kofferraum

44 Min.Folge vom 15.09.2020Ab 12

Rolf Mackert will nach einer ausschweifenden Betriebsparty am nächsten Morgen den Firmenwagen zurückbringen. Aber Hilferufe aus dem Kofferraum lassen ihn aufschrecken. Als er ihn öffnet, springt ihm eine halbnackte Frau entgegen. Die beschuldigt den 36-jährigen sie am Abend zuvor betäubt, vergewaltigt und eingesperrt zu haben. In seiner Verzweiflung kontaktiert Rolf Rechtsanwalt Alexander Stephens.

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