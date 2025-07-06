Staffel 4Folge 81vom 06.07.2025
Gute GeneJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 81: Gute Gene
44 Min.Folge vom 06.07.2025Ab 12
Als die 14-jährige Helena erfährt, dass sie ein Adoptivkind ist, bricht ihre Welt zusammen. Doch ein heimlicher Vaterschaftstest bringt noch mehr Verwirrung, denn ihr angeblicher Adoptiv-Vater Johannes ist doch ihr leiblicher Vater! Ehefrau Elisabeth begreift, dass ihr Mann sie betrogen haben muss. Als sie sich scheiden lassen will, schaltet Johannes Stephan Lucas ein, dessen erste Spur zu einer Samenbank führt.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH