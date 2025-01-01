In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)
Folge 10: Das Trophäen-Weibchen
41 Min.Ab 12
Diesmal verschlägt es den Profikoch nach Kalifornien. Hier leitet Saki gemeinsam mit ihrem Mann Jen das Restaurant "Spin A Yarn". Nachdem das Lokal für eine gewisse Zeit schlecht lief, überzeugte Jen seine Frau, eine große Summe Geld in das Restaurant zu investieren. Doch danach lief alles noch schlechter. Zudem redet das Ehepaar tagelang kein Wort oder ist nur am Streiten. Außerdem findet Ramsay jede Menge verdorbene Lebensmittel in der Küche ...
Genre:Reality, Kochen
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ALL3MEDIA International (ehemals: All3Media (Overseas) Ltd.
