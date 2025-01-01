In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)
Folge 11: Das große Wiedersehen (1)
40 Min.Ab 12
Gordon kehrt zu Restaurants zurück, die ihm am stärksten in Erinnerung geblieben sind. Das liegt vor allem an den unvergesslichen und teilweise sogar explosiven Erlebnissen, die er dort hatte. Natürlich ist die wichtigste Frage: Was ist aus den Restaurants geworden, die er mit viel Mühe umgekrempelt hat? In New York waren Franzosen kurz vor dem Ende, in Boston führten zwei Brüder in ihrem Lokal Krieg, und auf Rhode Island wollte ihn die Besitzerin hochkant rausschmeißen ...
Genre:Reality, Kochen
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ALL3MEDIA International (ehemals: All3Media (Overseas) Ltd.
