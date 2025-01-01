In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)
Folge 9: Die verwöhnte Tochter
41 Min.Ab 12
In dieser Folge ist Gordon Ramsay zu Besuch im Restaurant "Michon's" in Georgia. Besitzer Al Wilson ist nach einem Lungenkollaps nicht mehr arbeitsfähig, weshalb er seiner Tochter Natalie das Lokal übergeben möchte. Doch diese hielt sich bislang im Hintergrund und ist alles andere als fähig, die Leitung zu übernehmen ...
Genre:Reality, Kochen
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ALL3MEDIA International (ehemals: All3Media (Overseas) Ltd.
