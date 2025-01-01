Zum Inhalt springenBarrierefrei
All3MediaStaffel 5Folge 16
Folge 16: Der Mann für alle Fälle

41 Min.Ab 12

In dieser Folge wird Gordon Ramsays Hilfe in dem mexikanischen Restaurant "Zocalo" in Philadelphia benötigt. Die Besitzer Greg und Mary haben sich einst in dem Lokal kennengelernt und es dann zusammen gekauft. Doch die Geschäfte laufen trotz hartem Arbeiten miserabel, und auch die Ehe der beiden scheint kurz vor dem Aus. Kann Ramsay den beiden helfen?

