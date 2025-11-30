In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)
Folge 14: Gier macht blind
41 Min.Folge vom 30.11.2025Ab 12
Heute besucht Gordon Ramsay das "Café Hon" in Baltimore, Maryland. Besitzerin Denise Whiting ließ den Begriff "Hon" schützen, weshalb sie anfing, gegen jeden anzugehen, der das Wort benutzt oder "Anti Hon Sticker" verteilte. Gordon wendet sich an eine Radio-Station und erfährt, welche wichtige Bedeutung das Wort für die Geschichte der Stadt hat ... Kann der Koch der wahnhaften Besitzerin überhaupt helfen?
