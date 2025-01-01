Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

Der Pleiten-Koch

All3MediaStaffel 5Folge 13
Der Pleiten-Koch

Der Pleiten-KochJetzt kostenlos streamen

In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

Folge 13: Der Pleiten-Koch

40 Min.Ab 12

In dieser Folge ist Gordon im italienischen Bistro "Charlie's" in La Verne, Kalifornien, im Einsatz. Tatiana Leivas Mutter und Schwester kauften ihr einst das Restaurant, um ihren Traum zu verwirklichen - doch dieser ist inzwischen zu einem Albtraum geworden ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)
All3Media
In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

Alle 6 Staffeln und Folgen