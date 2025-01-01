Ein neues Steakhaus für New JerseyJetzt kostenlos streamen
In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)
Folge 3: Ein neues Steakhaus für New Jersey
41 Min.Ab 12
Gordon Ramsay besucht das Lokal "Mike & Nellie's" in Oakhurst, New Jersey. Wird der britische Koch es schaffen, das Restaurant in letzter Sekunde zu retten?
In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)
Genre:Reality, Kochen
Produktion:US, 2007
Copyrights:© ALL3MEDIA International (ehemals: All3Media (Overseas) Ltd.
