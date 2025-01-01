Zum Inhalt springenBarrierefrei
In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

Die verwöhnte Tochter

Staffel 5Folge 9
Die verwöhnte Tochter

In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

Folge 9: Die verwöhnte Tochter

41 Min.Ab 12

In dieser Folge ist Gordon Ramsay zu Besuch im Restaurant "Michon's" in Georgia. Besitzer Al Wilson ist nach einem Lungenkollaps nicht mehr arbeitsfähig, weshalb er seiner Tochter Natalie das Lokal übergeben möchte. Doch diese hielt sich bislang im Hintergrund und ist alles andere als fähig, die Leitung zu übernehmen ...

