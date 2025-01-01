In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)
Folge 9: Tiefkühlkost auf Italienisch
43 Min.Ab 12
Vor drei Jahren kamen Rosaria und ihre beiden Söhne von New York nach Easton, Pennsylvania, um das italienische Lokal "Bella Luna" zu eröffnen. Rosaria hat damals ihrem Sohn zuliebe das Restaurant gekauft, denn Gianfrancos Traum war es, Koch zu werden. Trotz des Enthusiasmus der Familie steht das Geschäft vor dem Ruin: Gianfranco hat keinerlei professionelle Kocherfahrungen, und die Mutter will sich offensichtliche Mängel nicht eingestehen ...
