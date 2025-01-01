Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein italienisches Drive-in-Restaurant (1)

All3MediaStaffel 7Folge 5vom 11.01.2026
Folge 5: Ein italienisches Drive-in-Restaurant (1)

42 Min.Folge vom 11.01.2026Ab 12

In dem italienischen Restaurant "Mangia Mangia" ist nichts, wie es sein sollte: Die Besitzerin ist unkompetent und cholerisch, der Service ist schlecht, das Essen eine absolute Katastrophe - was die Besitzerin Julia komplett anders sieht. Dann wird auch noch einer der Mitarbeiter wegen Drogen gefeuert ...

All3Media
